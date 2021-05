Kedden a délnyugati, nyugati megyékben késő délutántól, estétől megnövekedhet erősebben is a felhőzet, és ott szórványosan zápor, zivatar is kialakulhat. Az északnyugati, nyugati szél megerősödik, többfelé lehetnek viharos erejű széllökések.

Ma továbbra is az északkeleti megyékben lesz felhős, esős az idő, de napközben errefelé is egyre kevesebb helyen fog esni. Másutt a felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap. A délnyugati, nyugati megyékben késő délutántól, estétől már megnövekedhet erősebben is a felhőzet, és ott szórványosan zápor, zivatar is kialakulhat. Az északnyugati, nyugati szél megerősödik, többfelé lehetnek viharos erejű széllökések - írja az OMSZ.

A zivatarok miatt Vas, Zala, Veszprém és Somogy megyékre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Szélökések miatt pedig Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Veszprém megyékre adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Estére az északkeleti tájakon megszűnik a csapadék, és csökken a felhőzet. Eközben délnyugat felől egyre nagyobb területen növekszik meg erősen a felhőzet, és reggelig a Dunántúl délnyugati kétharmadán és a Duna-Tisza köze déli részein valószínű eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szél csak kevés helyen élénkülhet meg. Hajnalban 4 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.