Tragikus baleset rázta meg a világot 1912. április 14-én: a Titanic nevű óceánjáró jéghegynek ütközött az Atlanti-óceánon. A süllyedő hajó vészjelzését tőle három és fél órára lévő Carpathia fogadta, ezen szolgált az akkor 26 éves dr. Lengyel Árpád is. Az unokája mesélt a hot!-nak az orvos hőstettéről.

"Nagyapám 1909-ben végzett az orvosi egyetemen. Megpályázta a Carpathia hajóorvosi állását, akkor még nem sejtette, hogy ez lesz az első és egyben utolsó hajóútja is" – mesélte az unoka. Az éjszakában békésen úszott a Carpathia, amikor vették a Titanic vészjelzését. Amire a helyszínre értek, a luxushajót már teljesen elnyelte a víz. Mentőcsónakokba és fadarabokba kapaszkodó túlélők kiabáltak, összesen 705 embert segítettek fel a Carpathia fedélzetére.

"A hajón szolgáló három orvos közül a kapitány nagyapámat bízta meg azzal, hogy fogadja a túlélőket. Az ő visszaemlékezéseiből tudom, mi történt a baleset után. Az emberek jajongtak, sírtak. Szinte nem volt olyan család, ahonnan ne hiányzott volna valaki. A nyolc nászutas pár közül hatból csak az asszonyok kerültek elő. A gyerekek keresték az édesanyjukat, sokan árván maradtak közülük. A történtek rettenetesen megviselték a nagyapámat, a haláláig képtelen volt feldolgozni ezt az egész világot megrázó tragédiát. Soha többé nem szállt hajóra" – emlékezett vissza az unoka.

A hot! Magazint megtalálod digitális formában is a digitalstand.hu/hot oldalon.

Így néztek ki valójában a Titanic megfilmesített szereplői - Fotók a színészekről és az eredeti utasokról

A Titanic című film megjelenése 1997-ben óriási port kavart és azóta is töretlenül vezeti a romantikus filmek listáját. A Leo és Kate románcával átitatott tragikus történet sokakat megrendített. A film alkotói igyekeztek minél korhűbben és valóságosabban megalkotni a Titanic tragédiáját. Az eredeti víz alól felhozott leletek mellett a szereplőket is próbálták nagyon hasonlóan ábrázolni. Ezeket mutatjuk meg most.