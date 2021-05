Egy 14 éves lány sétált be egy étterembe New Jersey-ben, kezében egy újszülött babával és segítséget kért az étterem alkalmazottaitól. A tulajdonos, Frankie Aguilar elmondta, hogy a 14 éves lány láthatóan kétségbeesettnek tűnt, azonnal lehetett érezni, hogy valami nincs rendben. Az egyik vendég azonnal közbelépett, elvette tőle a csecsemőt, hogy ellenőrizze annak életfunkcióit. Akkor vette észre, hogy még a köldögzsinór is a babán volt, látszott, hogy most született, nem volt nagyon megtisztítva - írja az NBC NewYork.

Lenéztem, és láttam, hogy száradt vér van a lábán, és azonnal azt gondoltam, hogy "Istenem, ő a baba anyja". De inkább arra koncentráltam, hogy megbizonyosodjak arról, hogy a baba lélegzik, így amint lenéztem a babára, a lány eltűnt"

- mesélte Alease Scott, aki lélegeztette a csecsemőt, így az másodperceken belül felsírt. Pillanatok múlva megérkezett a rendőrség is és kórházba vitték a kislányt, aki szerencsére jól van. A rendőrség azonnal felkutatta a tinédzser anyát is, akit szintén kórházba szállítottak.

Alease Scottot nagyon megérintette az eset, szívesen újralátná a babát és örömmel lenne a keresztanyja is.