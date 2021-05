A szelfizés 2013-ban terjedt el a világon, ekkor került be az Oxford Angol Szótárába is. Az International Journal of Mental Health and Addiction egyik friss tanulmánya szerint egyes esetekben már kórosnak számít a szelfités, konkrétan betegségnek tartják.

Ennek megítélésére létrehoztak egy skálát, amivel tökéletesen meg lehet állapítani, hogy mi melyik kategóriába tartozunk. Természetesen azzal nincs semmi baj, ha olykor lövünk magunkról egy-egy képet.

A skálán az az egyik legfontosabb faktor, hogy kit mennyire tesz boldoggá és magabiztossá az, ha szelfit készíthet magáról. Balakrishnan és Griffiths a két kutató lehetővé tette, hogy angol nyelven bárki kitölthesse a tesztjüket. Így mindannyian megtudhatjuk, hogy szenvedünk-e selfitisben – írta a MyModernMet