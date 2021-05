Egy nappal korábban 164 új fertőzött volt, és 21 áldozat, mára ezek a számok növekedtek, 213 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 802 723 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 41 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 622 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 675 082 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 98 019 főre csökkent. 1373 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 148-an vannak lélegeztetőgépen. Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát. A magyar lakosság 52%-a már megkapta az oltást, szemben az uniós 35%-os átlaggal. A regisztráltak száma 5 millió 180 ezer fő és 90%-uk már meg is kapta az oltást (5 millió 40 ezer). Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.