Fekete Dávid több embert is átvert, ami miatt jelenleg előzetes letartóztatásban van. Most kiderült, hogy egy zenésztársát is átverte.

Fekete Dávidot közokirat-hamisítással és tíz vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítják. Az autókereskedő ugyanis több embert megkárosított úgy, hogy eladta a gépjárművüket, de a pénzt sosem kapták meg. Így több mint 100 millió forintos tartozást halmozott fel.

Sokszor átvert és kihasználta a jóindulatomat, amit aztán anyagilag is megsínylettem. Pénzt nem adtam neki soja, de olyan előfordult, hogy azt hazudta, meghívtak minket a Mokkába, hogy promotáljuk a közös dalunkat. Az én autómmal mentünk le a Balatonra a forgatási helyszínre, ahol hamar kiderült, hogy rám és Klaudiára nem is számítottak, ők csak Dávidot várták. Vele le is ment az interjú, én meg álltam az utazás költségeit" - mondta a Blikknek Turcsányi Tibor, aki azt is elárulta, rá kellett jönnie, Dávid megbízhatatlan, és lételeme a hazudozás.

"Számtalanszor voltunk fültanúja furcsa telefonbeszélgetéseknek. Akkor sejtettük, hogy nincs minden rendben körülötte. Rengetegszer hallottuk, hogy olyan dolgokat állít másoknak a telefonban, ami nem igaz, sokszor hazudott például arról, hogy éppen hol tartózkodik" - mondta.