Egybehangzó vasárnapi brit sajtóértesülések szerint titokban összeházasodott Boris Johnson brit miniszterelnök és Carrie Symonds, akit a kormányfő 2019 decemberében jegyzett el. A két legnagyobb vasárnapi brit bulvárlap, a The Sun on Sunday és a Mail on Sunday beszámolói szerint az esküvőt szombaton tartották meg a Westminster-székesegyházban, az angol-walesi katolikus közösség londoni főtemplomában.