Szebeni István és felesége kilenc éve mondták ki a boldogító igent, az évforsulón pedig megrohanták az emlékek a híradóst. Közösségi oldalán elevenítette fel esküvője boldog pillanatait, a nosztalgiázás pedig olyan megahtóra sikerült, hogy el is eredt közben a könnye.

"Ma kilenc éve...Felültünk a repülőre, és irány Kalifornia! Összeházasodtunk. Csodálatos, feledhetetlen élmény. Szabó Sándor Püspök Úr adott össze minket Ontario városban, pálmafák övezte, káprázatos magyar templomban, magyar szívvel, magyar lélekkel, olyan beszéddel, hogy emlékszem, alig bírtam kimondani az igent, gombóccal a torkomban. Zsóka és Sándor, két olyan ember, akikre nincs is elég jó szó, bárcsak ismernétek Őket. Köszönöm Nekik, hogy ez az élmény megadatott, örök hála.

Most már van velünk egy kismókus, aki szeptemberben kezdi az iskolát, és Vele teljes a világ. Csoda.

Hát, most végigfutottak bennem a gondolatok, élmények, ölelések, eleredt a könnyem, úgyhogy abba is hagyom az írást" - írta.