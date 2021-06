Molnár Róbert vízilabdaedző éppen a 13-14 éves fiatalokat trenírozta, mikor rosszul lett. „Robi bácsi nem mozog, segítségre van szüksége!" - hangzott el több tanítványa szájából, miután észlelték, hogy edzőjük nem mozdul. A segítség gyorsan megérkezett, de segíteni sajnos már nem tudtak az 59 éves edzőn. Halálát szívinfarktus okozhatta.

"Esély sem volt megmenteni Robit. Fájó ezt kimondani, de ha közvetlenül ott áll mellette egy orvos, akkor sem lett volna elkerülhető a tragédia" - mondta a Blikknek Pálinkás Tibor, a Vidám Vízilovak masterscsapatának edzője. Ebben az együttesben játszott Molnár Tibor is. "Borzalmas ez az egész. Egyelőre felfogni sem tudom a történteket. Egyszerűen nem térek magamhoz. Nekem kellett közölnöm a hírt az élettársával... Robi mindig is vidám, jókedvű, jószívű ember volt. A barátom, akire mindenben számíthattam. Nemcsak játékosként, hanem edzőként is nagyszerű volt, a gyermekek tisztelték, felnéztek rá. Még mindig a masterscsapat erőssége volt, számíthattunk rá" - mondta.

Szakonyi Ferenc is össztört a tragédia hallatán, ő 45 évvel ezelőtt Molnár Róberttel együtt kezdett el vízilabdázni a Ferencvárosban.