Walensky a CDC által készített tanulmányra hivatkozva azt írta közleményében: a Covid-19 megbetegedés súlyos lehet a fiatal korosztályban. A tanulmány ugyanis azt mutatta, hogy nőtt a koronavírushoz kapcsolódó kórházi kezelések száma az Egyesült Államokban, amely eredmények aggodalmat váltottak ki a szakemberből. "Mélységesen aggaszt a kórházba szállított serdülők száma, és szomorúan látom, hogy mennyi serdülőt kellett intenzív osztályon kezelni vagy lélegeztetni" - mondta a CDC igazgatója.

A tanulmány kimutatta, hogy a legutóbbi hullám alkalmával nőtt a Covid-19 miatt kórházi ellátásra szoruló serdülők aránya. Ezenkívül az is kiderült, hogy a január 1. és március 31. között kórházba került 204 serdülő csaknem egyharmadának intenzív ellátásra volt szüksége. "Ennek a szenvedésnek a nagy része megelőzhető" - fogalmazott Walensky. A szakember hozzátette: "Az oltás jelenti a kiutat ebből a pandémiából. Továbbra is ígéretes jeleket látok, miszerint a járvány végéhez közelítünk ebben az országban. Azonban mindannyiunknak ki kell vennünk a részünket, és be kell oltatni magunkat, hogy átléphessük a célvonalat."

Walensky közleményében felhívta a figyelmet a megelőzés fontosságára is. "Amíg nem kapják meg a védettséghez szükséges összes oltásukat, a serdülőkorú fiataloknak továbbra is maszkot kell viselniük, és be kell tartaniuk az óvintézkedéseket, hogy megvédjék magukat, családjukat, barátaikat és közösségüket" - tette hozzá a szakember. A tanulmány szerint az előírt óvintézkedések betartása nélkül "a Covid-19-hez kapcsolódó kórházi ápolásra szorulók száma lényegesen magasabb lett volna."

Az Egyesült Államokban a 12 éves vagy annál idősebb gyermekeket is oltják már a Pfizer amerikai és a BioNTech német gyógyszeripari vállalatok által közösen kifejlesztett vakcinával. A múlt hét elején a Moderna amerikai biotechnológiai cég is bejelentette, hogy oltása hatékonynak és biztonságosnak bizonyult a 12 és 17 év közötti fiatalok körében, és elindítják az engedélyeztetési folyamatot.