Helyenként továbbra is előfordulhatnak ugyan záporok, zivatarok, de jellemzően sok napsütés és nyáriasan meleg idő várható a jövő héten - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn napos idő várható, de néhol - nagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon - zápor, esetleg egy-egy helyen zivatar is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9-16, a legmagasabb hőmérséklet 25-29 fok között valószínű.



Kedden sok lesz a napsütés, de előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Zivatar térségében a szél erős, akár viharos lehet. A hajnali 9-17 fokról délutánra 26-29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Szerdán és csütörtökön is több órára kisüt a nap, de szerdán elsősorban nyugaton és északon, csütörtökön szórványosan kialakulhat zápor, zivatar. A légmozgás többfelé élénk, erős, zivatar térségében viharos lehet. A minimumok szerdán 10-18, csütörtökön 11-18 fok között alakulnak. A maximumhőmérséklet szerdán 26-30, csütörtökön 24-29 fok között valószínű.



Pénteken és szombaton a több órás napsütés mellett elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi szél sokfelé élénk, néhol erős, zivatarban viharos lehet. Pénteken hajnalban 10-17, szombaton hajnalban 10-18 fok várható. A délutáni csúcsértékek mindkét nap 24-29 fok között alakulnak.



Vasárnap is több órára kisüthet a nap, de helyenként eleredhet az eső. Többfelé megélénkül, néhol időnként megerősödhet a szél. A leghidegebb órákban 12-19, napközben 25-30 fokot mérhetnek - olvasható az előrejelzésben.