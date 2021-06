A Lidl Magyarország meghosszabbította az együttműködést és a korábbi havi 5 millió forintról havi 6,5 millióra emeli a Heim Pál Gyermekkórháznak biztosított támogatás értékét. Az élelmiszeradomány jelentősen hozzájárul a kórházban fekvő beteg gyermekek egészséges étkeztetéséhez, közvetve pedig gyorsabb felépülésükhöz is.

A Lidl Magyarország 2021. július elsejétől immár havi 6,5 millió, vagyis éves szinten összesen 78 millió forint értékű egészséges élelmiszerrel látja el a Heim Pál Gyermekkórházat. A vállalat 2019 tavaszán kötött először támogatási megállapodást a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvánnyal azzal a nem titkolt céllal, hogy elősegítse a kórházban fekvő beteg gyermekek egészséges étkeztetésének fejlesztését. A támogatásnak köszönhetően az elmúlt két év során többek között 19 tonna friss zöldség és gyümölcs, 13 tonna friss, kiváló minőségű hús, 6,3 tonna felvágott, 4 tonna sajt és 21. 400 liter tej, valamint 18.500 db bébiétel jutott a gyerekek tányérjára. Az elmúlt egy évet tekintve friss húsból közel 10 millió, friss zöldség és gyümölcsből 3,9 millió, tejből pedig 2 millió forint értékben kapott a kórház.

„Az elmúlt időszak különösen megterhelte az egészségügyi intézményeket, így felelős vállalatként egyöntetű elnökségi döntés született arról, hogy nem csak meghosszabbítjuk a támogatási szerződésünket, hanem meg is emeljük annak összegét. Az együttműködésnek köszönhetően évente átlagosan több mint 35 ezer beteg gyermek egészséges étkeztetéséhez, gyorsabb felépüléséhez járulhatunk hozzá. Ugyanakkor fontos azt is kiemelni, hogy a biztosított élelmiszerek jelentős többsége magyar beszállítóktól származik, vagyis ezáltal a hazai kkv-k tevékenységét, sikerességét ilyen formán is támogatjuk" – emelte ki Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

Palócz Norbert a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet gazdasági igazgatója, aki többek között az élelmezési ellátás területért is felel, az együttműködés kapcsán elmondta: "Ismételten köszönjük a Lidl Magyarországnak, hogy immár 2 éve nagy értékű élelmiszer adománnyal támogatja Kórházunkat az alapítványon keresztül. A jobb minőségű alapanyagoknak köszönhetően a különböző diéta típusokban adható termékek választéka bővült. A kis betegeink és a bent tartózkodó szüleik, kísérőik visszajelzéséi is azt igazolják, hogy változatosabb és magasabb színvonalú lett az élelmezési ellátás és sikerült pozitívan megváltoztatni az arról kialakult általános véleményeket. A megemelt összegű adományok nagy mértékben hozzájárulnak a koronavírusos és a post-COVID szindrómás beteg gyermekek kezeléséhez is."

A szállítmányok továbbra is minden árucsoportra kiterjednek és teljes egészében az intézmény igényeihez igazodnak, összetételüket minden hónapban a kórház élelmezési osztálya állítja össze, az áruházlánc pedig a termékek biztosításán túl a kiszállításról is gondoskodik.