Hivatalosan is megneveztek egy új, ötödik óceánt, a Déli-óceánt, amely az Antarktiszt körülvevő víztömeget takarja.

A Földünknek négy óceánját ismerjük, az Atlanti-, a Csendes-, az Indiai-óceánt, valamint a Jeges-tengert. Ezeket 1915 óta jegyzi a National Geographic. Most azonban 2021-tól egy ötödik óceán is felkerült a listára, a Déli-óceán. Ez pedig azt Antarktiszt veszi körül.

Az új óceánt az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) is hivatalosan elismerte – írta a National Geographic.

Alex Tait geográfus szerint ezt az óceánt már egy ideje külön emlegetik a szakértők, de eddig nem kezelték hivatalosan önálló óceánként.

A geográfusok között az utóbbi időben gyakran vita tárgya volt, hogy az Antarktisz körüli vizeket külön kezeljék, ne csupán a Csendes-, az Atlanti- és az Indiai-óceánok hideg nyúlványaiként, mivel annyi sajátos tulajdonságuk van. Ennek most eljött az ideje.

A klímaváltozás láthatóan hatással van a Déli-óceánra is, mivel melegszik, a víze. Az egyelőre kérdés, hogyan befolyásolja ez az Antarktisz időjárását.