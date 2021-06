Mario Draghi kijelentette: "nagy hiba, ha az olaszok egy része nem oltatja be magát, és ugyanilyen nagy hiba a védőoltás második dózisának kihagyása".

A vakcinázás folytatására szólította fel a felnőtt lakosságot a miniszterelnök Roberto Speranzával egészségügyi miniszterrel és Francesco Paolo Figliuolo járványbiztossal közösen tartott sajtótájékoztatón.

Mario Draghi hangoztatta, hogy a tinédzserek oltásánál is jelentősebb az 50 év felettiek vakcinázása, mivel ez a korosztály betegszik meg leginkább a vírustól. A miniszterelnök több millióra tette azok számát, akik továbbra is nemet mondanak a védőoltásra. Az utóbbi egy hétben több mint tíz százalékkal csökkent az oltási kedv a korábbi héthez képest, ami a járványkorlátozások oldásával is magyarázható.