Veszélybe került az áramellátás is a hőség miatt Kaliforniában. A hőmérséklet mindenütt 43 fok fölé emelkedett, de volt ahol elérte az 50 fokot, amivel a hőségrekord is megdőlt.

Az Egyesült Államok második legnagyobb víztározójának vízszintje már kritikus szintre apadt, ha még tovább csökken, leáll a közeli vízerőmű is. A kormányzó hőségriadót és vészhelyzetet is hirdetett, mert a kánikula még fokozódhat is - tájékoztatott a Tények.

Nagy a meleg Magyarországon is, az előrejelzések miatt közel 40 fok is lehet.