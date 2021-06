Lapértesülések szerint Horváth Tamás még nem indított pert a csatorna ellen, de harcol a szerinte őt megillető 8 milliós gázsiért a Dancing with the Starsban való szerepléséért.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Horváth Tamás nem fejezte be a Dancing with the Stars foragtását. Az egyik próbán rosszul lett, kórházba kellett szállítani, majd egyszerűen kiszállt a műsorból. Tamás akkor azt állította, hogy orvosai két hét pihenést írtak elő neki, és bár ő próbált megegyezni a csatornával, hogy később folytatná a versenyt, a tévéből tudta meg, hogy kiesett. Ezután szárnyra kaptak azok a hírek, hogy a háttérben tulajdonképpen Tamás feleségének a féltékenysége állt, nem tudta elviselni a tánchoz szükséges intimitást, ami férje és a táncpartnere között létrejött.

Ekkor háború kezdődött a TV2 és Tamás között, az énekes perre akart menni a pénzéért. Egy közeli barátja viszont úgy tudja, hogy ezt mégsem tette meg - írja a Blikk.

"Nyolcmillió forintot követelt, ami részben a gázsija, részben pedig az útiköltség. Úgy gondolta, bár idő előtt véget ért számára a verseny, ez a pénz megilleti őt. Annak a hátterében, hogy végül nem perel, két dolog állhat. Vagy békésen szeretné rendezni a konfliktust a csatornával, vagy talán belátta, hogy idővel jó lenne visszatérni a képernyőre, és ezért akár a gázsija egy részéről is lemondana. Most megy az egyezkedés a csatornával, akiknek korábban az volt a problémájuk, hogy Tomi szerződést szegett, hiszen nem teljesítette, amit írásban vállalt" - mondta a lapnak az ismerős.

Horváth Tamás szűkszavúan nyilatkozott az ügyről egy beszélgetős műsorban: "Ez egy olyan téma, amiről még nem beszéltünk sehol, ugyanis még folyamatban van."

Ugyanitt mondta el azt is, hogy már a kezdtektől problémája volt partnerével, Sipos Vikivel:

"Volt konfliktusom a Vikivel, nem is kicsi. Viszont mivel maximalista vagyok, nem szeretek kudarcot vallani, de az már önmagában is kudarc volt, hogy egyáltalán konfliktus van. Ez nem magánéleti, hanem a műsorral kapcsolatos konfliktus volt, amit én már nem tudtam elviselni. Már a legelejétől fogva jeleztem, hogy ez így nem lesz rendben. Mindenki felé jeleztem, hogy ez így nem fog működni a Vikivel, ha nem változtat és nem változtatunk rajta."