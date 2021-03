Baukó Éva és Alekosz egy valóságshow-ban szerepeltek és utána is barátok maradtak, most viszont nagyon elmérgesedett a kapcsolatuk.

Baukó Éva nemrég azzal támadta be Alekoszt, hogy 150 ezer Forinttal tartozik neki és nem hajlandó visszaadni. Majd azzal is megvádolta a férfit, hogy rendszeresen antiszemita és náci jelképeket tartalmazó üzenetekkel zaklatta őt.

Alekosz sem volt rest, azzal fenyegette meg Évát, hogy ezt már nem fogja szó nélkül tűrni és bírósági perben fog elégtételt venni egykori barátján. Úgy tűnik az egykori valóságshow szereplő állja a szavát, Facebook oldalán jelentette be, hogy megtörtént a rendőrségi feljelentés és magánindítvánnyal kíván élni a rágalmazás miatt.

Szomorú ez. Őszintén sajnálom, hogy az évek alatt sorra kudarcba fulladt férfiakkal való próbálkozásai miatt, ezzé lett. Megkeseredett, gyűlölködő. Azokba a mélységekbe, ahol ő most van, én nem tudom, és nem is akarom követni. Vannak itt rendőrségi ügyek, perek, betörések. Az utóbbi időben egyre sorra derültek ki róla olyan ügyek, amik mellett mint barát, nem tudtam szó nélkül elmenni; és őszintén megvallva, az is többször megfordult a fejemben, hogybár drasztikus döntés ugyan, végleg elköszönjek tőle. Kiteregethetném a szennyest én is, lenne mit mondani, de mélységesen megvetem és elítélem azt, amit tett; és én ebben sem kívánom követni őt."

- írja Alekosz közösségi oldalán.