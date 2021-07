A baleset után a kisteherautó lehúzódott a leállósávba, a személyautó azonban a belső sávban maradt, annak ellenére, hogy a jármű működőképes volt. A kisteherautóban utazó utasok kiszálltak a kocsiból, elkezdtek dohányozni, beszélgetni, ketten közülük még csókolózni is elkezdtek, mindezt ahelyett, hogy a balesettel foglalkoztak volna vagy lehúzódtak volna az autópálya legforgalmasabb sávjáról.

Az utasok nem viseltek láthatósági mellényt, nem a szalagkorláton túl várakoztak, óriási szerencse, hogy nem történt újabb baleset. Pusztán az elakadásjelző háromszöget tették ki a belső sávban, ahol leparkoltak, és a többi autós csupán néhány centire volt tőlük, mikor kikerülték őket - írja a Blikk.

A Magyar Közút arra kéri az autósokat, ha hasonló szituációba kerülnének, ha megoldható, igyekezzenek minél hamarabb a leállósávba húzódni, a saját és a többi közlekedő biztonsága érdekében. Továbbá arra is felhívják a figyelmet, hogy a leállósávban is használják az elakadásjelző háromszöget, kapcsolják be a vészvillogót, és viseljenek láthatósági mellényt, valamint a szalagkorláton túl várakozzanak. Segítség esetén pedig hívják a 112 segélyhívót.

