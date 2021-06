60 napja van előzetesben Fekete Dávid, énekes, akit több mint 100 milliós csalással, közokirat hamisítással és tizenegy rendbeli vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. A férfi összeomlott a rácsok mögött, úgy tudni, ha bveigazolódnak a vádak, akár 11 évet is kaphat.

A legfrissebb hírek szerint nem csak anyagi kárt okozott Dávid egykori üzletfeleinek, akik most retteghetnek, hogy börtönbe kerülnek vagy már le is csukták őket.

"A mai napig rács mögött van az a férfi, aki, mint most kiderült, komoly fenyegetést jelentett Feketére. Drog miatt csukták le, most kisebb gondja is nagyobb annál, hogy korábbi üzlettársán bosszút álljon" - mondta el például egy bennfentes, és azt is hozzátette, Fekete, akinek az adóhivatallal is meggyűlt a baja, egyértelműen túlélésre játszik, s ezzel egyre több embert ránthat magával.

"Kiderült, hogy az egyik áldozatát és annak párját is feljelentette, akikről azt állította, bezárták őt a saját irodájába. Ezek az emberek most járkálnak a rendőrségre és több év börtön fenyegeti őket" - mesélte a Blikknek egy, az ügyet jól ismerő személy, majd egy következő embert is említett.

"48 milliót adott Dávidnak az a férfi, akinek a nevére később egy másik áldozat autója lett átíratva, belerángatva ezzel a sikkasztási ügybe. Ezt a személyt meghallgatta a rendőrség, de nem mondott semmit. Fél, hogy kiderül a bűnrészessége. Jelenleg is házi őrizetben van az az autókereskedő, aki szintén hatalmasat bukott Fekete Dávid miatt" - sorolta az ügyeket a lap informátora.