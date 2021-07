Szörnyű tragédia vetett véget a 41 éves sportoló, Gene Siller életének. A golfversenyző éppen az Atlantától északra található Pinetree Country Club pályáján gyakorolt, amikor minden előzmény nélkül odahajtott hozzá egy kisteherautó, amelyből leadtak rá néhány lövést. A fején találták el, a férfi azonnal szörnyethalt.

Az is kiderült, hogy miért végezhették ki a férfit: szemtanúja lehetett egy bűncselekménynek. Két másik férfi holttestét is megtalálták a rendőrök egy jármű platóján, valószínűleg az ő halálukkal kapcsolatban lehettek infromációi a sportolónak. Az ügyben jelenleg is nyomoznak, ezért bővebb információt nem közölt a rendőrség. A sportoló a feleségét és két kisgyerekét hagyta hátra - írja az Aol.