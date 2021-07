Hamarosan elstartol a TV2 sikerműsorának második évada. A Dancing with the Stars új sztárokkal várja majd a nézőket.

A sikerműsor második évadának szereplőiről július 14-én, este nyolc órakkor fog lehullani a lepel.

A magyar hírességek és táncpartnereik pár nap múlva fogják felfedni kilétüket, így már július 14-én kiválaszthatod, hogy kinek fogsz szurkolni a Dancing with the Stars mádosik évadában. A sztárok már nagyon készülnek, és alig várják, hogy többé ne kelljen titkolózniuk.

