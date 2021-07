Hatalmas vihar sújtotta az országot pénteken: rengeteg helyre kellett riasztani a tűzoltóságot a viharkárok felszámolása miatt. Óriási mennyiségű eső zúdult egyes területekre, hogy a jégesőről már ne is beszéljünk. A közösségi oldalakat elárasztották a megdöbbentőbbnél megdöbbentőbb felvételek arról, milyen hatalmas erővel tört be a vihar. Pesterzsébeten is készült ilyen felvétel: az utca hömpölygő folyóvá változott, még a buszba is betört a víz.