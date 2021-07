A klímaváltozás is szerepet játszik abban, hogy egy szűk évtized múlva már sokkal súlyosabb szőkőárakkal kell majd szembenéznünk, de a Hold pályakilengése is ludas lesz benne.

A klímaváltozás már most is érezteti hatását, hiszen a szélsőséges időjárási események egyre gyakoribbá váltak. Az, amit most tapasztalunk, a legújabb kutatások szerint ennél csak súlyosabb lehet a jövőben: a NASA arra figyelmeztet, hogy a komoly károkat okozó szőkőárak és árvizek sokkal gyakoribbak lesznek, az Egyesült Államokban legalábbis biztosan. Már a 2030-as évektől kezdve legalább egy évtizeden át három-négyszer annyi szökőár várható.

A problémát - legalábbis részben - a Hold pályakilengése okozza. A tengerek árapály-mozgását a Hold gravitációs ereje keletkezteti, de ez a hatás nem egyenletes a pályakilengés miatt. Jelenleg a ciklus árapály-erősítő részében vagyunk; a következő árapály-erősítő ciklus a 2030-as évek közepén kezdődik el. Addigra a tengerszint is tovább emelkedik, ez a két tényező pedig komoly problémákat okozhat. A tengerszint emelkedése és a holdciklus együttes hatása miatt a dagályos áradások gyorsan fognak növekedni az Egyesült Államok teljes partvidékén - írja az Origo.