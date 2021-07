Bombaként robbant Palik László és Marsi Anikó válásának híre, ennél jobban csak az lepte meg az embereket amikor kiderült, a híradósra már rá is talált a szerelem. Marsi Anikó ráadásul nem is akárkivel randizik, hanem Szulák Andrea és Agócs Judit exével, gyermekeik apjával, Gáborral. A viszonyukról mindkét színésznőnek megvan a véleménye, sokan féltik is Anikót a férfitól.

Most pedig az is kiderült, hogy már Palik László is továbblépett. A Hot! magazinnak nyilatkozó informátor szerint már a tévés is ismerkedik. "Laci körül az utóbbi években szebbnél szebb nők voltak. Úgy tudom, neki is van már valakije, aki megdobogtatta a szívét, ám egyelőre még csak az ismerkedési fázisban vannak" - árulta el az illető.