Ahogy arról mi is hírt adtunk, egyre több külföldi országban szigorítanaka védekezésen a koronavírus negyedik hulláma miatt. Csak idő kérdése volt, mikor bukkan fel Magyarországon is a delta variáns, és az adatok sajnos nem túl kecsegtetőek: úgy fest, közel a negyedik hullám kezdete.

Az elmúlt hetekben a tömeges tesztek elvégzése után csak napi 1-2 esetet mutattak ki, ami nagyon alacsony fertőzésszám, a mostani eredmények azonban lassú emelkedést mutatnak: legalább napi 10-15 új fertőzöttet azonosítanak. A szakembereket az esetszámok növekedése mellett az is aggasztja, hogy Magyarországon a napokban az indiai delta koronavírusnak egy olyan ritka variánsát mutatták ki, amelyet Del156/157-tel jelölnek, és a világon eddig összesen csak 21 ilyen esetet jelentettek.

A ritka mutánst egy nagy hazai cég két külföldi dolgozója kapta el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a legfontosabb, hogy minél több ember oltassa be magát, főként a fiatalok, akiknek a beoltásával növelni lehet az átoltottságot. A 12-15 évesek körében még 334 ezer gyerek nem kapta meg az oltást, de a be nem oltott idősek is veszélyben vannak, náluk ugyanis továbbra is súlyos lefolyású, vagy végzetes lehet a megbetegedés.

A diákok nagy részét legkésőbb augusztus 15-ig be kellene oltatni, hogy a szeptember 1-jei iskolakezdésre minimális védettséget szerezzenek; így maradhatna a jelenléti oktatás a korosztályban egy esetleges járványhullám esetén

-emlékeztetett Rusvai Miklós.