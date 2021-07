"Együtt mentünk be a vízbe, én a húgukkal vízipisztolyoztam, a srácok pedig odébb úsztak a matraccal. Aztán kimentünk a vízből a lányommal. Alig fél óra telt el, amikor megláttam, hogy néhány fiatalember hoz ki egy ájult gyereket. Egyből odasiettem, de akkor még nem is tudtam, hogy az én fiamról van szó. Csak a fürdőnadrágjáról ismertem fel szegényt. (...) Német fiatalok segítettek rajta, nem is tudtak magyarul, de mindent megpróbáltak, hogy megmentsék. Minden elismerésem azoknak, akik próbálták megmenteni a gyermekeim életét. (...) Egész kicsi koruktól vittük őket nyaralni. Ugyan nem versenyszerűen, de tudtak úszni. Akárhova mentünk, rendszeresen ugráltak a mély vízbe, sosem volt gond ezzel. Mindketten jó fizikumúak voltak, csak arra tudok gondolni, hogy felhevülhetett a testük, amikor belecsúsztak vagy beleugrottak a vízbe. Egyébként szemmel láthatóan a tragédia másnapján az a három bója beljebb volt hozva, amik azt jelezték, honnan mélyül a víz. Én már a rendőrségen voltam, amikor este a másik gyermekemet megtalálták. Hétfőn hazafelé bementünk a krematóriumba. Ott még el tudtunk tőlük búcsúzni. Előtte még gyújtottunk egy-egy mécsest a parton, ahol a tragédia történt" - mondta a gyászoló édesapa a Blikknek.

A fiúk kishúga, Dominika a partról nézte végig a történéseket. Akkor ugyan erősnek mutatta magát, de most már nagyon sokat sír.

Egy férfi, aki megkezdte a kisebbik fiún a szívmasszázst, azt mondta, hiába igyekezett, a gyermek menthetetlen volt:

"A vízben játszottam a barátaimmal és a gyerekeimmel, amikor egy SUP-os srác jött felénk és segítségért kiabált! A bója felől jött, rohantam felé a vízben, ahogy csak tudtam. A deszkáján egy fiatal fiú feküdt, mozdulatlanul. Azonnal megkezdtem a szívmasszázst, értek hozzá, mert sokáig külföldön vízimentőként dolgoztam. Sajnos, hiába igyekeztem, a gyerek menthetetlen volt. Kint mondta az anyuka, hogy a másik fia is a vízben van. Szegény apuka többször elfeküdt a füvön, annyira kikészült."