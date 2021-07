Maxine Hughes, az anya először porfelhőnek vélte a látottakat, később démonokra vagy szellemekre gyanakodott, húga, akinek elküldte a videókat feltöltötte őket az internetre, amelyek azóta megállíthatatlanul terjednek.

A Vox magazin egy korábbi riportja szerint az amerikaiak 45 százaléka hisz a szellemek létezésében, 28 százalékuk pedig úgy gondolja, hogy már találkozott is túlvilági megjelenésekkel. Robbie Williams például több interjúban is elmondta, hogy látja és érti a holtakat, valamint a földönkívüliekkel kapcsolatban is voltak már tapasztalásai. Angliában lévő otthonát pedig szellemek járják . A magyar énekesnő Judy pedig rettegve hívta a szellemirtót , úgy vélte, férjére egy fiatal lány szelleme telepedett.