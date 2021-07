A Pfizer új kutatási eredményeket közölt, amelyből kiderül, hogy milyen hatással van a szervezetre, ha a két oltás után harmadikként is Pfizert adnak be.

Hazánkban már elérhető a harmadik oltás lehetősége, és a vakcinák keverhetősége is lehetséges. Ám mégsem mindegy, hogy milyen vakcinát adnak be harmadikként. A Pfizer azt vizsgálta, milyen hatással van a szervezetre az, ha mindhárom oltóanyag Pfizer.

A három Pfizert kapott 18-55 év közöttiek szervezetében a delta variánsra is megötszöröződött az antitestek száma, a 65-85 év közöttieknél pedig 11-szeres hatékonyságot mértek a harmadik dózis felvételét követő hetekben - írja a Bors. Ezek az eredmények biztatóak, habár még csak kis látszámú csoportot tudtak vizsgálni.