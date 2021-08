Andrew Pollard, az Oxford Vaccine Group vezetője azt nyilatkozta, hogy a delta-variánsnál nem lehet elérni a nyájimmunitást. Szerinte ez amiatt lehet, mert a delta-variánsnál az oltottak is erősebben fertőznek.

Andre Pollard szerint a beoltottak az előző variánsokkal szemben sokkal intenzívebben terjesztik a vírust. Szerinte előbb-utóbb mindenki meg fog ferfőződni, mert a delta-variáns útját nincs, ami megállítsa.

A kutató kijelentéséről Rusvai Miklós is elmondta a véleményét - írja a Metropol. A professzor szerint a vakcinázottak is ferfőzik egymást, de a nyájimmunitás ettől függetlenül kialakul majd.

"A nyájimmunitás azt jelenti, hogy a koronavírus itt van a lakosság körében, és fertőz oltottat és oltatlant egyaránt. Aki immunis, az nem betegszik meg, aki nem immunis, az adott esetben megbetegszik. Ennyi a különbség."

Rusvai Miklós elmondása szerint a vírus is immunizál minket. A fertőzés újra és újra jelen lesz az emberekben, ugyanúgy, ahogy más náthavírusokbál, amikkel életünk során akár 8-10-szer is találkozhatunk. Az újrafertőzés biztosítja majd, hogy a lakosság egy idő után 80 százalékban immunis lesz.

"A nyájimmunitás kialakult volna akkor is, ha nincs vakcina, mint a spanyolnátha után. Akkor 10 éven belül már minden ember immunis volt, és így a járvány meg is szűnt. Akár tetszik, akár nem, előbb-utóbb ki fog alakulni a nyájimmunitás! Itt most csak annyi a cél, hogy minél kisebb beteg- és halottszámmal ússzuk meg, ezért oltunk. A vakcina az áldozatok számának csökkentésére és a folyamatok meggyorsítására szolgál."

