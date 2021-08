Ötödik alkalommal rendezték meg a Szülők Háza Alapítvány Tegyél Jót! Élménytáborát, ahol azok az állami gondozott gyerekek vettek részt, akik egész évben a program kedvezményezettjei voltak. Augusztus 2-6-ig négy gyermekotthonból, 60 gyermek lehetett részese az értékes és változatos programoknak (strandolás, vízibiciklizés, vízi olimpia, kézműves foglalkozás, kisvasutazás, hajózás, lángosozás, T-Faktor).

A gyerekek a tábor alatt ismerkedhettek a környezetvédelemmel és a fenntartható fejlődéssel, emellett a zene is fontos szerepet töltött be az éltükben a táborban töltött napok alatt. Találkozhattak az Alma Együttessel, a ghánai gyökerekkel rendelkező különleges hangú Senával, és a csodálatos Nyári Károly zenésszel is, aki segítette a gyermekek felkészülését is a tábor végén megrendezett T-Faktor programra.

Rajtuk kívül még számos vendég színesítette a gyerkek táborban töltött napjait. Horváth János festőművész a könyvéből mesélt igaz történeteket küzdésről, családról, és hogy mit jelent magyar-cigánynak lenni. Hillender Tímea vadvilágmentor az „Álmok nélkül nem érdemes" című előadásával motiválta a gyerekeket céljaik elérésében, Arany-Kovács Rozália állami gondozottként értékes tanácsot adott a gyerekeknek, Dr. Tóth Frank 256 szoros válogatott vízilabdázó pedig strandröplabdázni tanította a gyerekeket. Rácz Zsófia ifjúsági ügyekért felelős helyettes államtitkár asszony is meglátogatta a gyerekeket, aki meghallgatta az ifjúság témával kapcsolatos észrevételeiket, szó esett szabadidős programokról, sportról, környezet-, és állatvédelemről, valamint mesélt az ENSZ-nél betöltött ifjúsági nagyköveti munkájáról is.