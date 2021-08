Szörnyű buszbaleset történt vasárnap az M7-esen, ami 8 halálos áldozatot követelt. Még nincs hivatalos információ arról, vajon mi okozhatta a tragédiát. Szakemberek szerint talán elaludt a sofőr, de technikai probléma is szóba került . A buszt vezető sofőr is meghalt a helyszínen, a fia pedig biztos abban, hogy édesapja nem aludt el a volánnál.

A sofőr, M. László fia a Borsnak nyilatkozott: elmondta: felháborítónak tartja, hogy egyesek kegyeletsértő módon kezdtek találgatásokba a tragédia körülményeit illetően.

"Hiába írogatták a fórumon, hogy szerintük a buszvezető elaludt a volán mögött, ebből egy szó sem igaz. A baleset előtt 15-30 perccel álltak meg pihenni Balatonlellénél, hogy az édesapám leválthassa a társát, Jánost" – mondta a fiatal férfi.

"Pénteken reggel felöltözött a rá jellemző eleganciával, és elköszönt tőlünk. Még otthon lakunk a testvéremmel, ezért mindannyian jelen lehettünk. Ugyanúgy mosolygott ránk, mint bármikor máskor (...) Apu engem is el szeretett volna vinni Horvátországba, ám az utolsó pillanatban valamiért elment a kedvem az utazástól. Nem tudom megmondani, hogy mi jött rám, mert már régóta szerettem volna eljutni a tengerhez" – mondta Lackó és hozzátette, hajnalban megérezte, hogy baj történt.

"Felriadtam és képtelen voltam visszaaludni. Látszólag ok nélkül rossz kedvem lett és fájni kezdett a hátam, nem sokkal később egy ismerősömtől kaptam egy hírt, mely szerint baleset ért egy buszt az m7-es autópályán. Akkor már sejtettem, hogy a mi buszunkról van szó. Gyorsan szóltam a többieknek. Hiába próbáltuk felhívni az édesapámat, már nem vehette fel a telefonját. Elértük viszont Janit, aki azonnal elmondta, mi történt. Ezek után természetesen elindultunk a helyszínre. Már úton voltunk, amikor a szomszédok felhívtak minket, hogy a rendőrök a házunknál csöngetnek. Nyilván ők akarták közölni a tragédia tényét. Senkinek nem kívánhatnék jobb apát! Az utasok is szerették, mert megbízható vezető is volt. Közel 15-20 éve dolgozott sofőrként" - nyilatkozta a férfi.