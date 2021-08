Hónapokig titkolta kapcsolatát Marsi Anikó és párja, Gábor, most már azonban nyíltan vállalják szerelmüket . Anikó már a családnak és a kollégáinak is bemutatta Gábort . A férfi egyik barátja azt mondta, hogy Gábor a széltől is óvja a műsorvezetőt, minden percüket együtt töltik..

"Kivett egy hónap fizetés nélküli szabadságot, hogy most állandóan Anikó mellett lehessen. Azt nem árulta el, hogy miért, csak annyit tudunk, hogy most Anikót istápolja a nap 24 órájában. Otthon is együtt vannak, együtt futnak, főznek, vásárolnak. Gábor hozza-viszi őt a TV2-be, megvárja a stúdió előtt, és aztán mennek is haza. Úgy tűnik a kívülállónak, mintha a széltől is óvni akarná Anikót. Azt azonban senki nem tudja, hogy ennek mi az oka" - mondta a férfi egyik közeli ismerőse a Blikk Rúzsnak.