Horvátországban az elmúlt 24 órában 524 új esetet azonosítottak, így a járvány kezdete óta a SARS-CoV-2 koronavírussal fertőzöttek száma meghaladta a 367 ezret. A Covid-19 betegség szövődményeiben az elmúlt napon három beteg halt meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8291-re emelkedett. Kórházban 235 beteget ápolnak, közülük 26-an vannak lélegeztetőgépen.

A valamivel több mint négymillió lelket számláló országban eddig 1 684 554-en kaptak védőoltást - a jogosultak 41,5, a felnőtt lakosság 49,8 százaléka -, közülük 1 558 636-an már a második adagot is felvették.

A zágrábi fertőző betegségek klinikáján augusztus 12-től kezdett emelkedni a Covid-betegek száma.

Zoran Barusic, a klinika igazgatóhelyettese elmondta: a súlyos tünetekkel kezelt betegek többsége nincs beoltva, köztük sok harminc-, negyven- és ötvenéves van. Kevesebben vannak a beoltottak, de ők idősebbek, és más krónikus betegségeik is vannak - tette hozzá.



Davor Vagic, egy másik zágrábi klinika igazgatója a sajtónak úgy nyilatkozott: a tíz lélegeztetőgépen lévő betegből kilenc nincs beoltva. Egy közülük magkapta mindkét oltást, de más súlyos társbetegségekkel is küzd - hangsúlyozta, hozzátéve: "a tudomány és a statisztika is azt mutatja, hogy az védőoltás az egyetlen ésszerű dolog, amellyel megvédhetjük magunkat".

Nem jobb a helyzet a közép-dalmáciai Splitben sem. A legtöbb kórházban kezelt beteg, ennek a városnak az intézményében van, több mint ötven, közülük senki sincs beoltva. Ivo Ivic igazagató szerint hetente tízzel nő a kórházban kezelt Covid-betegek száma. A vírus a fiatalok körében terjed, de az időseket juttatja kórházba - mutatott rá.



A szomszédos Szlovéniában szerdára 385 új koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki, május közepe óta a legtöbbet. A vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben az elmúlt egy napon hárman haltak meg. A koronavírusos betegek közül 57-en vannak kórházban, kilencen közülük intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 960 201-en kaptak védőoltást, közülük 857 845-en már a második adagon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult lakosság 46, illetve 40 százaléka.