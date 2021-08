Szigorú zárlat alá kerül Vietnam legnagyobb városa, Ho Shi Minh-város a koronavírus-járvány miatt, az élelmiszerellátást a hadsereg felügyeli erre az időre - jelentették be pénteken a délkelet-ázsiai ország hatóságai.

Az augusztus 23-án életbe lépő rendelkezés értelmében az emberek csak a legszükségesebb esetben hagyhatják el otthonukat. Pham Duk Hai, az ország járványügyi bizottságának az elnöke a bejelentésben nem tért ki arra, meddig tartana a zárlat, amelynek betartatására tízezer katonát vezényelnek a város különböző pontjaira, beleértve a repülőteret is.

Jóllehet a rendelkezés értelmében az emberek élelmiszervásárlás céljából sem hagyhatják el otthonukat, a hatóságok megígérték, hogy nem lesznek fennakadások az ellátásban, hozzátéve, hogy az élelmiszerellátást a hadsereg az áruházláncokkal együttműködve felügyeli majd.

Csütörtökön az országban rekordot döntött a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, az egészségügyi hatóságok 10 639 új esetről adtak hírt az előző 24 órából, helyszíni beszámolók szerint pedig ezt követően az emberek megrohanták a boltokat.

A 13 milliós Ho Shi Minh-város már korábban is a vírus egyik gócának számított az országban, a 308 559 igazolt fertőződésből 164 342-re itt bukkantak, és a több mint hétezer halálos áldozat 80 százalékát is itt jegyezték fel.

Az elmúlt hónapok járványlassító intézkedései némileg mérsékelték a fertőzésszámot, de a hatóságoknak nem sikerült megfékezniük a járvány terjedését, és a vírus eljutott innen a szomszédos térségekbe is.

Elemzők ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a szigorú zárlat újabb csapást mérhet Vietnam gazdaságára.

A városban eddig a lakosság mintegy 70 százaléka kapta meg a vírus elleni oltás legalább első adagját - írja az MTI.