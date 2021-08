Miután az akkor 7 éves Vince lecsúszott a kamikaze csúszdán, felállt, majd ismeretlen okokból beleborult arccal előre a vízbe. A víz alatt két kézzel a torkához kapott, majd több mint 6 percen át arccal lefelé a víz színén sodródott. Az úszómester azt gondolta, búvárkodik. A gyerek azóta éber kómában van.

"Az úszómester a medencének egy olyan területén hagyta a vízben arccal lefelé lebegni a fiamat, amelyet a lecsúszás után azonnal el kell hagyni, hogy a következő csúszók is biztonságosan leérkezzenek! Ráadásul az eljárás során megállapították azt is, hogy az úszómester mobilozott, a barátnőjével váltott sms-eket. Arról csevegtek egyébként, hogy sokat ugráltatják, mert kevesen vannak a medencékhez és neki akkor kettőre is figyelnie kellett. Ez azonban nem vesz el a felelősségéből. Viszont annak a fürdő vezetőségére vonatkozóan is azonnal fel kellett volna vetődnie, de ez sajnos nem történt meg" - mondta a Blikknek az apa.

"Az úszómesternél nem vizsgálták a segítségnyújtás elmulasztását, pedig szerintem ezért is felelősségre lehetett volna vonni. Aztán nem értem, hogy mások miért nem lettek gyanúsítottak és vádlottak az eljárás során. Például a fürdő vezetői, akiknek biztosítaniuk kellett volna a biztonságos üzemeltetés feltételeit, vagy a táboroztatók, akiknek kiskorú gyermekem felügyeletét kellett volna ellátniuk. Ők viszont magára hagyták Vincét és engedték, hogy felmenjen egy olyan csúszdára, amit tíz év alattiak nem használhattak. A feleségemet az ügyészségen ráadásul arról tájékoztatták, hogy a táboroztatókat, Vince felügyeletét ellátó személyeket semmilyen felelősség nem terheli" - tette hozzá.

"A bíró ugyanis úgy vélte, hogy nem volt kétséget kizáró ok-okozati összefüggés a baleset után Vincénél kialakult fogyatékosság és az úszómester kötelezettség szegése között, ezért a férfit tíz hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték előzetesen mentesítve őt a büntetett előélet alól."

"Felháborított, hogy az eljárás során senki nem érdeklődött a fiam állapotáról. Úgy vélem, ez az ítélet azt szolgálta, hogy ne kérhessünk kártérítést. Természetesen ez nem így lesz! Az eljárás végéig az igazságszolgáltatás a felelősök kimentésén dolgozott gőzerővel és ehhez minden eszközt kihasználtak. Véleményem szerint a hatóságok hozzáállásában szerepe lehetett annak, hogy az akkor futó uszodaépítési projekten ne essen folt a fiunk tragédiája miatt."

