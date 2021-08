"Az ázsiai és a csendes-óceáni térség legfőbb mutatói 2021-ben" (Key Indicators for Asia and the Pacific 2021) című jelentés arra figyelmeztet, hogy a járvány veszélybe sodorta a Fenntartható Fejlesztési Célok nevű program Ázsiára és a környező óceánparti térség fejlődésére vonatkozó célkitűzéseit.

A tanulmány szerint a koronavírus-járvány "felerősítette azokat a régóta fennálló társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, amelyek a szegénységi küszöb alatt vagy közelében élő több tízmillió embert sújtják".

2017-ben mintegy 203 millió ember, vagyis a fejlődő Ázsia lakosságának 5,2 százaléka élt mélyszegénységben. A világjárvány nélkül ez az arányszám - becslések szerint - 2,6 százalékra csökkent volna 2020-ban.

Forrás: MTI