ByeAlex pályafutása során először mondott le koncertet azért, mert nem voltak megfelelőek a technikai körlmények. A szervezők azt írták, az utolsó pillanatig próbálták teljesíteni az igényeket, de nem sikerült.

Az énekes ezzel szemben leírta, hogy nagyon sok, előre egyeztetett, a szerződésben leszögezett feltételt nem sikerült teljesítenie a szervezőknek. Annak ellenére azonban, hogy a koncert elmaradt, még a gázsit megkaphatják, hiszen rengeteg embert kell belőle kifizetni, akinek a munkája már benne volt a koncertben.

A szerződésben benne van, hogy ha nem teljesülnek a feltételek, a fellépő elállhat a koncerttől, de kötbérként ki kell fizetni a gázsiját. Még nem tudjuk, hogy a bánki csapat mit lép erre, de ha nem ismerik el a hibájukat, akkor perre megyünk, mivel sok ember kifizetése múlik ezen" - mondta a Blikknek az énekes menedzsere. Hozzátette, körülbelül 3 hónapja szerződtek, vagyis lett volna idejük felkészülni.

"Zenész körökben az a szokás, hogy a zenekar leadja az igényeit, például arról, hogy milyen technikára lesz szüksége, milyen legyen a színpad és a nézőtér mérete, fedése, hol és milyen legyen az öltöző, és egyéb biztonságtechnikai részleteket is ilyenkor egyeztetünk, a megrendelő pedig, ha ezt aláírja, vállalja, hogy eleget tesz az ott leírtaknak" - mondta.

Közölték, a ledfal nem megoldható, mert nem tudnak áramot adni. Utána jött sorban a többi probléma: a színpad nem volt elég magas, és nem volt rendesen fedve, hátul nem volt ponyva, és az egész olyan volt, mint egy tákolmány. Mivel nem volt három oldalról fedés, jeleztük, hogy egyrészt veszélyes, hiszen bármikor jöhet egy vihar, másfelől mi közel harmincmillió forint értékű felszerelést viszünk oda, ami elázhat, tönkre mehet. Van olyan gitár, amely egymillió forintot ér, és ha jön a zuhé, nem tudnak hová behúzódni a zenészek. Ezen felül nem volt taposókordon, amely a közönség biztonságát is garantálná, rendőrségi kordonnal akarták helyettesíteni, ami nem csak balesetveszélyes, de jóval magasabb is a másiknál, így az első sorban állók nem is láttak volna ki rendesen" - sorolta a problémákat a menedzser, amiknek itt még nem is volt vége: a fénytechnika sem volt megfelelő.