Egy 25 éves férfi halála miatt indult nyomozás Indiában, miután Salman Mirzára a barátai találtak rá eszméletlenül az utcán, és hiába szállították kórházba, életét vesztette.

A Ladbible szerint a tragédiát egy extra erős ragasztó és annak nem rendeltetésszerű használata okozta: Mirza és egy nő a férfi halála előtti estén csekkoltak be egy hotelbe, ahol egymásnak estek, óvszer azonban egyiküknél sem volt, ezért úgy döntöttek, a náluk lévő ragasztóval elzárják a férfi pénisznyílását, így elkerülve, hogy a nő teherbe essen.

A férfi és a nő is kábítószer-fogyasztó volt, és a rendőrség szerint a ragasztó is azért volt náluk, mert néha azt szívták, sőt, a történtekkor is ittas állapotban voltak, és valamilyen szer hatása alatt álltak. A férfi halálának okaként többszöri szervi elégtelenséget állapítottak meg -írja a Ladbible.