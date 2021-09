Magyarország is a negyedik hullám küszöbén áll, már itthon is a delta-variáns fertőz és meglehet, hogy ismét elő kell vennünk a maszkokat. Mindeközben pedig az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egy újabb variánsról adott ki figyelmeztetést, 'variant of interest', vagyis figyelemmel követendő jelzéssel látta el. Ez a variáns nem más, mint a B.1.621-es, amelyet mű-variánsnak neveztek el a görög ábécé 12. betűjéről.

Ez is fertőzőbb lehet, mint az eredeti vírustörzs, és olyan génváltozásokat hordozhat, amely miatt elkerülheti a természetes, vagy a vakcináció útján kialakult védettséget. Ugyanaz a besorolása, mint a béta- vagy a delta-variánsnak. A mű-változatot először Kolumbiában fedezték fel, ahol a megbetegedések 39 százalékát már ez okozza, a szomszédos Ecuadorban 13 százalékát, de felbukkant az Egyesült Államokban, Spanyolországban, Dániában, Németországban és Hollandiában is - írja a Blikk a Mirror nyomán.