Minden játék előtt egyértelmű, hogy Gábor lesz az, aki sérülése miatt nem tudja majd tartani a lépést a többiekkel, ezért időt veszthetnek. Eddig ez nem okozott gondot, de most, hogy a Farkasok csapatába bekerült Stohl András, a Szarvasokon erőt vett a bizonyítási vágy és az eddiginél is gyorsabban szerették volna teljesíteni a pályát. Hamvai PG ezúttal nagyon lemaradt, csapattársai pedig mit sem törődtek vele. Egyedül csak Zalán, az instruktora foglalkozott a sérült játékossal, majd a többiek is észbe kaptak, és biztatták Gábort, hogy meg tudja csinálni, ne adja fel.