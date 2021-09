Ahogyan arról mi a Life.hu is beszámolt, egy 54 éves férfi vasárnap este Dunakeszin megölte volt páját, gyermekét, egykori anyósát, majd saját magával is végzett. Szebeni István és Dietz Guszti is ismerte a családot.

"Hogy lehet megölni egy gyereket?!? Videót akartam készíteni, de kèptelen vagyok rá. Nem hiszem el, hogy ez megtörténhet. Nem ölhetsz meg egy gyereket! Nem teheted!! Nincs rá mentség!! Nem bánthatsz egy gyereket! Azért tettem ki ezt a posztot, mert elég volt! Nap mint nap ezzel szembesülök a munkám által is, hogy nem tudjuk megvédeni a gyermekeket. Az iskolákban, a szülői bántalmazástól, legyen az lelki vagy fizikális! A mi felelősségünk, hogy vigyázzunk rájuk, hát milyen emberek vagyunk??? Gyűlöljük egymást, pedig a gyerekeknek békében és szeretetben kellene felnőniük! Ébredjünk már fel, könyörgöm, tegyünk már valamit!" - írta Szebeni a közöségi oldalán.

A poszthoz Dietz Gusztáv is hozzászólt, ő közelebbről is ismerte a családot, a meggyilkolt édesanya az unokanővére legjobb barátnője volt. Laki Zsuzsi férje úgy tudja, hogy a nő bejelentést tett a rendőrségen, hogy retteg a volt férjétől. Ott azt mondták neki, nem tudnak semmit tenni, csak ha fizikailag bántalmazta a férfi.