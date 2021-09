Augusztus végén házaosodott össze Majka és Dundika. A nagy nap részleteit titkolták, teljesen kizárták a sajtót a ceremóniáról, csak a helyszín volt ismert . Most azonban kivételt tettek és a HOT! magazinban árultak el pár részletet életük nagy eseményéről.

Majkáék lakodalma három napig tartott, a családjukon kívül azokat a barátokat hívták meg, akik a mindennapjaikban is jelen vannak. 160 vendég ünnepelt velük, akinek egy része már pénteken megérkezett. Ismert emberek is voltak a vendégek között, ott volt Ördög Nóra és Nánási Pál, Curtis és párja, Judit, Till Attila, és Pápai Joci is a családjával.



A vőlegény sokkal jobban izgult, mint az gondolta, hiába vannak együtt már éve óta Hajnival.

"Túl vagyok egy-két izgulós jeleneten az életemben, de egyik sem volt rám olyan hatással, mint a mostani. Azt hittem, hogy jól viselem, de a szertartás után és az előétel előtt ki kellett mennem hányni. Szerencsére utána nem betegedtem le" - mondta Majka a lapnak.

A rapper Isten színe előtt is szeretné majd megerősíteni az esküjüket, de azt mondta, az egy más történet, ott valószínűleg csak ketten lesznek.