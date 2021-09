A Séfek séfe főzőműsorba jelentkezők többsége tart a zsűritagoktól, de akad olyan is, aki másfajta érzelmeket táplál.

Lelkes amatőrök és profi szakácsok is jelentkeztek a TV2 Séfek séfe című műsorába, hogy elvarázsolják főztjükkel a séfeket, ám akadt olyan jelentkező is, aki másképp is szívesen meghódította volna az egyik zsűritagot, méghozzá Krausz Gábort.

A versenyzők többnyire idegesen és izgatottan gondolnak a séfekre, Laternik Andrea azonban Krausz Gábortól izgalomba jött. "Nagyon jó pasi, nagyon szexuális" - mondta.