A kórházban ápoltak közül 1220-an szorulnak intenzív terápiás ellátásra. Emellett közel ötvenezer személy lakhelyi, további több mint kilencezer pedig intézményi elkülönítésben várja gyógyulását.

Az elmúlt négy nap hétezer fölötti napi esetszáma után vasárnapra enyhén mérséklődött, 6333-ra csökkent a diagnosztizált új fertőzések száma. A hétvégi visszaesés azonban megszokottnak számít Romániában, és a szakemberek szerint a kevesebb elvégzett koronavírus-teszttel áll összefüggésben.

A járvány terjedésének a sebességét jelzi, hogy a hét során 49 213 új esetet jegyeztek, 63 százalékkal többet, mint a korábbi héten. Szeptember első hetében a heti esetszám még alig haladta meg a tízezret.

Az elmúlt 24 órában 111 személy halálát okozta a fertőzés, a szám mintegy 22 százalékkal magasabb, mint az elmúlt két hét napi átlaga. Legutóbb éppen négy hónappal ezelőtt kezeltek tízezernél több koronavírusos beteget a romániai kórházakban, akkor azonban a lecsengőben volt a járvány harmadik hulláma.

A járvány kezdete óta április elején, a harmadik hullám csúcsán nehezedett a legnagyobb nyomás romániai egészségügyi rendszerre, amikor rövid időre 14 ezer fölé emelkedett a kórházban kezelt koronavírusos betegek száma. Az aggasztó adatok nyomán enyhén éledni látszik az oltási hajlandóság is Romániában. Míg heteken át tízezer alatt volt a napi beoltottak száma, pénteken húszezernél több, szombaton pedig 17 ezernél több személyt oltottak be.



Virgil Musta, a Temesvári Victor Babes Kórház fertőző osztályának a vezetője önkéntes elszigetelődésre, a zsúfolt helyek kerülésére, a személyes érintkezések csökkentésére szólította fel az embereket a Digi24 hírtelevízióban. Az orvos örömét fejezte ki az oltási hajlandóság növekedése miatt, de megjegyezte: a kampány megkésett, a járvány mostani terjedését csak kis mértékben tudja mérsékelni, hiszen a most oltakozók szervezetében csak hetek múltán alakul ki a védettség.