Ahogyan arról már mi is beszámoltunk, borzalmas pusztítást végez a La Palma szigetén kitört vulkán: a forró lávafolyam elérte a lakóházakat, sőt, a szeptember 28-áról 29-ére virradó éjszaka az Atlanti-óceánt is, így most már a láva a tengerbe is ömlik.