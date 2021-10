Ahogyan mi is beszámoltunk róla , brutális módon meggyilkolta és a Lidl pénztáránál hagyta kétéves kisfia holttestét a magyar édesanya, amiután képtelen volt elfogadni, hogy volt párjának ítélte ideiglenesen a bíróság közös gyermeküket. A felfoghatatlan tragédia után megszólalt a kisfiú édesapja, Norbert.

Képtelen volt elfogadni a magyar édesanya, hogy kisfiát, Alexet a ideiglenesen az édesapjánál helyezték el, ezért egészen Olaoszországig szökött a gyermekével, ahol brutális módon végzett vele.

A felfoghatatlan tragédia után megszólalt a kisfiú édesapja, Norbert, aki nem tér magához a történtek óta.

"Tegnap óta egyszerűen nem térek magamhoz. Csak ülök és sírok. Ezt nem lehet feldolgozni, erre nincs gyógyír. Még nem tudom, hogy kimegyek-e Olaszországba, most minden nagyon képlékeny" - mondta a Blikknek a gyászoló édesapa, aki megdöbbentő dolgokat árult el a gyilkoló anyáról.

"Nekem azt mondta, hogy nem lehet gyereke, ennek ellenére hamar megfogant. A babát nagyon nem akarta, ütötte a hasát, gyógyszereket szedett, hogy elvetéljen. Én akkor már borzalmasan kivoltam, de a pici miatt szinte mindent elviseltem. Aztán egyszer csak lelépett, se szó se beszéd. Utólag rengeteg dolgot megtudtam róla, az előző gyerekét elvették tőle, rendőrségi ügyei voltak, szóval rettenetes zűrös nő volt" - magyarázta Norbert.

Miután megszületett a közös gyermekük, Alex a helyzet nem javult.

"Egyszerűen gyűlölte ezt a csodás kisfiút, abba mégsem ment bele, hogy velem éljen. Mindig azt mondta, hogy a pici egy idióta hiperaktív gnóm. Most is itt csengenek a fülemben a szavai. Én tényleg mindent megpróbáltam, hogy nálam éljen a kisfiam, de a gyámhatóság mindig neki hitt. Mintha én nem is léteznék. Nem olyan régen a bíró a javamra döntött, erre ezt tette ez az eszelős nőszemély. Megszakad a szívem, ennyit érzek jelenleg" - mondta könnyek között a férfi.