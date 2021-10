Ahogy arról mi is beszámoltunk, egy magyar nő megölte a gyermekét Olaszországban. Katalin azért végzett a kétéves kisfiúval, mert a bírói végzés kimondta, hogy át kell adnia őt az apának.Több késszúrással végzett a gyermekkel, majd a halott csecsemőt a Lidl pénztárjánál lévő futószalagra helyezte. Miután megölte, a gyermek apjának is elküldte a holttestről készült képet, amihez azt írta, hogy ha az övé nem lehet, akkor senkié.

A Tények ma este arról számolt be, hogy a rendőröknek azt mondta az anya, hogy megtámadták őket, és a kisfia olyan súlyosan megsérült, hogy meghalt. Az állításnak ellentmond, hogy Katalin lefotózta, és több embernek is fotót küldött a halott gyermekről. Sőt, az édesapa azt állítja, egy közös ismerősüket is felhívta az anya, aki a telefonban bevallotta szörnyű tettét. A gyilkosság előtti napon egyébként a szomszédok rendőrt hívtak Katalinra, mert nagyon agresszívan kiabált a gyerekével.