Ahogy arról már mi is beszámoltunk, Viktóriát egy bedrogozott ámokfutó ütötte el, majd továbbhajtott. A szlovák sofőr ezután még egy biciklist is elgázolt Mosonmagyaróváron. A családapa élet-halál között van. Viktóriát nemcsak családja, de a csapattársai is gyászolják, ugyanis a lány kapusként játszott a kézilabdázó csapatban.

A lány hét éves öccse pedig nem tudja felfogni, hogy nővére nem megy haza többé. A bicikliző lány dolgozni ment az egyik boltba, amikor olyan erővel gázolta el egy 35 éves férfi, hogy azonnal szörnyethalt.