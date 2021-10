Mindenki meglepődve fogadta a hírt, mikor kiderült, hogy Joshi Bharat és felesége, Csilla 31 év után a válás mellett döntöttek. A hírek szerint már évek óta válságban volt a kapcsolatuk, végső elhatározásra azonban csak most jutottak. A 100 milliós egykori álomotthonukat is áruba bocsátották, hogy mindketten új életet kezdhessenek. A műsorvezetőnek ez sikerült is, hiszen ismét rátalált a szerelem: Mészáros Lőrinc volt feleségével, Beatrixszal alkotnak egy párt. Ezt a hírt Joshi Bharat megerősítette.

A hír igaz, együtt vagyunk Beatrixszal. Ennél többet azonban nem szeretnék elárulni sem most, sem a jövőben a magánéletemről, kérünk mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket" - mondta a Blikknek a műsorvezető, aki ennél többet nem szeretett volna elárulni kapcsolatukról. Szerencsére a párhoz közel álló bennfentes ennél beszédesebb volt.

"Mindketten keresték az útjukat, válaszokat a hogyan továbbal kapcsolatos kérdésekre. Sok volt a közös téma, rengeteget beszélgettek, és mind a ketten örültek, hogy lett egy jó barátjuk, akivel megoszthatják a gondolataikat. Szép lassan alakult ez a kapcsolat szerelemmé, és láthatóan nagyon boldogok egymással" - árulta el az illető.