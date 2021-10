Kegyetlenül végzett gyermekével az anya Olaszországban, mert a kisfiút ideiglenesen az apánál helyezték volna el. A nő több késszúrással ölte meg a kétéves Alexet, testéről fotót is küldött az apának, majd bement egy szupermarketbe és a futószalagra helyezte a kicsit testét. Az édesapa most Olaszországba utazott.

"Bementem hozzá. Kihúzták a hűtőből az elhunyt kisfiamat. Felemeltem róla a leplet, de csak az arcát voltam képes megnézni. Megszakadt a szívem. Életem egyik legszörnyebb élménye volt, senkinek sem kívánom. Nem tudtam abbahagyni a zokogást. Békésnek tűnt, de látszott rajta, hogy már nincs benne élet. Talán csak ott fogtam fel igazán, hogy az egyetlen gyermekem már soha nem fog megölelni" - mondta az apa a Borsnak, aki engedélyt kapott, hogy hazaszállíthassa kisfia testét.

"Még nem tudom, hogy Alexet hamvasztjuk vagy koporsóban temetjük el. Akárhogy is döntök, van segítségem. Szeretnék már mielőbb túl lenni ezen a borzalmon, de tudom, hogy sosem fogom tudni feldolgozni a történteket"- mondta.

"Két tolmács volt a segítségemre, miközben a bíróval beszélgettem. Ő igazából az itthoni előzményekre volt kíváncsi. Elmondtam, hogy Katalinnal már régen megromlott a kapcsolatunk, és azt is, hogy a terhessége alatt is ütögette a hasát. Gondolom, azért, hogy elvetéljen. Engem akadályozott abban, hogy rendes kapcsolatot ápoljak a kisfiammal. A bíró a rendelkezésére álló információkból arra a következtetésre jutott, hogy Katalin előre eltervezetten ölte meg Alexet. Lehet, hogy már akkor is tudta, mit fog tenni, amikor elindult Olaszországba" - árulta el az apa, aki nem találkozott az anyával, Katalinnal, és a gyilkosság helyszínére sem ment el.